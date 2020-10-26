«Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться», — заявил Песков.
При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что, поскольку экономики России и Белоруссии взаимосвязаны и взаимозависимы, трудно оставить без внимания тот факт, что протестами затронута работа ряда крупных белорусских предприятий. По его словам, в России «наблюдают за этим».
Накануне истек срок ультиматума, который экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала его отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.
В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.