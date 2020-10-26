Оценивать сложившуюся ситуацию и делать выводы должно белорусское руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости 26 октября

«Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что, поскольку экономики России и Белоруссии взаимосвязаны и взаимозависимы, трудно оставить без внимания тот факт, что протестами затронута работа ряда крупных белорусских предприятий. По его словам, в России «наблюдают за этим».

Деньги для диктатуры креаклиата. Почему обещания Тихановской невыполнимы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала его отставки, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.

В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября.