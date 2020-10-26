«Явка избирателей в Николаевской области составляет 32,02 процента, и это самый низкий показатель среди регионов Украины. В тройке антилидеров также Херсонская — 32,39% и Харьковская области — 32,57%», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что явка избирателей на местных выборах в среднем по Украине составила почти 37%.
Первый тур местных выборов прошел на Украине 25 октября. По результатам экзитполов, все же состоится второй тур, который пройдет 15 ноября.
По предварительным подсчетам, в Киеве с большим отрывом побеждает действующий мэр Виталий Кличко.
ЦИК пока не подсчитал результаты первого тура, однако украинские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Кличко останется мэром без проведения второго тура.
В Харькове также лидирует действующий мэр Геннадий Кернес, который проходит лечение от коронавируса.