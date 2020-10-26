«20% из тех, кто не голосовал на выборах, главной причиной назвали состояние здоровья, 19% — то, что не проживают по месту прописки, 15% — заняты в день выборов, 14% — не знали, за кого голосовать», — отметили организаторы исследования.
Для 12% выборы были неинтересны, 10% — проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса, в 4% не было выборов в их городе/селе, и еще 4% отсутствовали в списках.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.