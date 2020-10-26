Каждый пятый украинец не смог прийти на местные выборы по состоянию здоровья, каждый седьмой не знал, за кого проголосовать, а для каждого восьмого выборы были неинтересны. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг» от 25 октября

Для 12% выборы были неинтересны, 10% — проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса, в 4% не было выборов в их городе/селе, и еще 4% отсутствовали в списках.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.