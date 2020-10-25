К утру 25 октября число зараженных коронавирусом на Украине выросло на 6088 человек. Об этом сообщает сайт Совет национальной обороны и безопасности (СНБО)

Коронавирус поразил Виталия Кличко © kiev.klichko.org

За сутки скончались 102 человека. Общее количество выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 343 498.

В столице Украины Киеве за сутки заразились 359 человек, десять пациентов скончались. Как сообщалось ранее, положительными оказались и результаты теста на коронавирус мэра Виталия Кличко.

В воскресенье, 25 октября на Украине открылись избирательные участки на местных выборах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией страны рекомендовало украинцам не брать с собой детей на участки для голосования.

Перед входом в помещение обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками для отметок в бюллетенях.