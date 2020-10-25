Сейчас в Украине COVID-19 болеют 195 599 человека.
За сутки скончались 102 человека. Общее количество выявленных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 343 498.
В столице Украины Киеве за сутки заразились 359 человек, десять пациентов скончались. Как сообщалось ранее, положительными оказались и результаты теста на коронавирус мэра Виталия Кличко.
В воскресенье, 25 октября на Украине открылись избирательные участки на местных выборах. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией страны рекомендовало украинцам не брать с собой детей на участки для голосования.
Перед входом в помещение обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками для отметок в бюллетенях.