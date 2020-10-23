Андрей Валентинович Грозин родился 14 ноября 1967 года в городе Спасск-Дальний.
В 1993 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, политолог.
В 1993-1995 ведущий, затем главный специалист в Министерстве информации Республики Казахстан. Занимался аналитической разработкой различных аспектов национальной безопасности Казахстана.
С 1995 г. — научный сотрудник сектора прикладных политологических исследований Отдела стран СНГ в Институте востоковедения Российской Академии наук.
В 1999 — 2013 гг. главный редактор бюллетеня «Страны СНГ» Института стран СНГ.
В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию «Российско-казахстанское военно-политическое сотрудничество в постсоветский период и перспективы безопасности Центральной Азии».
Основная сфера научных интересов — внутриполитические процессы на территории постсоветских азиатских республик (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения) и внешнеполитическая обстановка в регионе.
Автор более чем 100 публикаций в научных и периодических изданиях, трёх монографий (двух — в соавторстве).
В 2008 году в свет вышла монография А.В. Грозина «Роль вооруженных сил в обеспечении национальной и международной безопасности Республики Казахстан», посвященная изучению роли Вооруженных сил Казахстана — стратегического российского партнера в регионе — в обеспечении национальной безопасности страны и всей Центральной Азии.
Регулярно участвует в научных и научно-практических конференциях и семинарах в России и за рубежом (в 2007-2009 гг. в США, КНР, странах ЕС, Казахстане, Киргизии и пр.).
Сотрудничает с центральными российскими и зарубежными печатными и электронными СМИ («Голос Америки», «Голос России», «Свобода», ВВС, Regnum, РБК, «Ведомости», «Коммерсант», «Независимая газета», ЦентрАзия.Ру, Фергана.Ру и т.д.).