Руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, политолог

Андрей Валентинович Грозин родился 14 ноября 1967 года в городе Спасск-Дальний.

В 1993 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, политолог.

В 1993-1995 ведущий, затем главный специалист в Министерстве информации Республики Казахстан. Занимался аналитической разработкой различных аспектов национальной безопасности Казахстана.

С 1995 г. — научный сотрудник сектора прикладных политологических исследований Отдела стран СНГ в Институте востоковедения Российской Академии наук.

В 1999 — 2013 гг. главный редактор бюллетеня «Страны СНГ» Института стран СНГ.

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию «Российско-казахстанское военно-политическое сотрудничество в постсоветский период и перспективы безопасности Центральной Азии».

Андрей Грозин: Россия не сможет превратить Узбекистан в своего сателлита © РИА Новости, Александр Натрускин

Автор более чем 100 публикаций в научных и периодических изданиях, трёх монографий (двух — в соавторстве).

В 2008 году в свет вышла монография А.В. Грозина «Роль вооруженных сил в обеспечении национальной и международной безопасности Республики Казахстан», посвященная изучению роли Вооруженных сил Казахстана — стратегического российского партнера в регионе — в обеспечении национальной безопасности страны и всей Центральной Азии.

Регулярно участвует в научных и научно-практических конференциях и семинарах в России и за рубежом (в 2007-2009 гг. в США, КНР, странах ЕС, Казахстане, Киргизии и пр.).

Сотрудничает с центральными российскими и зарубежными печатными и электронными СМИ («Голос Америки», «Голос России», «Свобода», ВВС, Regnum, РБК, «Ведомости», «Коммерсант», «Независимая газета», ЦентрАзия.Ру, Фергана.Ру и т.д.).