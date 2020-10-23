Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева Сергей Притула 22 октября поссорились во время ток-шоу «Право на владу» на канале 1+1

На первый взгляд простой разговор о количестве линий метро в Киеве очень быстро заставил оппонентов перейти на личности.

«Я позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого я считаю абсолютным мерзавцем, человека, который создавал фейки во время Революции Достоинства, на которой гибли люди», — заявил Притула.

В свою очередь Дубинский не растерялся и ответил Притуле той же монетой.

«Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева — это обидно, потому что киевляне этого не заслужили. А вот когда такое тупое животное еще и позволяет себе кого-то оскорблять — это вдвойне странно. В принципе, вы свою оценку получите очень скоро и очень быстро», — подчеркнул Дубинский.

Шоумен Сергей Притула будет баллотироваться на пост мэра Киева © Facebook Сергій Притула - офіційна сторінка

В сентябре телеведущий и кандидат в мэры Сергей Притула попал в скандал после того, как в своей предвыборной агитации использовал слоган «Я тут живу».

Потенциальные избиратели обвинили его во вранье, поскольку аналогичный слоган уже звучал от него в 2016 году в рекламе жилого комплекса.

Александр Дубинский — украинский журналист, телеведущий, депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В начале 2018 года в СБУ было подано обращение с требованием открыть дело по обвинению Дубинского в государственной измене. Обвиняли его в частности, в создании якобы фейков о том, что на Майдане работали проститутки.