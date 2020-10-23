Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь 20 октября к Верховной Раде, пообещал создать на Украине международного центра по борьбе с фейками и пропагандой.
«Возможно, что под создание этого центра получено внешнее финансирование, и этот центр превратится в еще один центр информационных операций в интересах власти или в интересах западных партнеров», — объяснил политолог.
В демократическом обществе существование такого рода структур должно строго регламентироваться законом. Все же решения, обязательные для исполнения в этой области должны выносить судебные органы, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.