Международный штаб по борьбе с фейками и пропагандой, возможно, будет создаваться на зарубежные деньги. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Новая версия «формулы Зеленского»: главное из послания президента Верховной Раде © president.gov.ua Владимир Зеленский, обращаясь 20 октября к Верховной Раде, пообещал создать на Украине международного центра по борьбе с фейками и пропагандой.

«Возможно, что под создание этого центра получено внешнее финансирование, и этот центр превратится в еще один центр информационных операций в интересах власти или в интересах западных партнеров», — объяснил политолог.

В демократическом обществе существование такого рода структур должно строго регламентироваться законом. Все же решения, обязательные для исполнения в этой области должны выносить судебные органы, добавил собеседник издания.

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