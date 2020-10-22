Во время карантинных ограничений на фоне эпидемии коронавируса у украинцев возрос интерес к интимным товарам. Об этом 21 октября сообщает depo.ua

На Украине бывшая работница сферы секс-услуг идет в депутаты © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк рассказала секс-эксперт Доминика Карецос, все больше людей стали понимать, как сексуальная жизнь влияет на психическое здоровье.

По словам соучредителя одного из секс-шопов Украины Тараса Крупы, пандемия внесла коррективы в выбор интимных игрушек гражданами. Появился спрос на вакуумные стимуляторы клитора и смарт-игрушки, игрушки которые управляются с помощью мобильного приложения.

«Почти все топовые производители пытаются создать приложение для того, чтобы управлять игрушкой на любом расстоянии, чтобы она вибрировала под музыку, под голос, чтобы можно было создавать собственные режимы или общаться непосредственно в приложении. С помощью приложения можно, например, устанавливать дополнительные режимы или, например, игрушка может переключаться сама во время секса, благодаря датчику давления, если вы выберете именно этот режим», — рассказал Крупа.

Владелица другого украинского секс-шопа Дана Тимофеева заметила, что объем продаж интимных товаров вырос в первую волну длительного карантина весной, также люди стали смелее в своих покупках.