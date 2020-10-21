В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что дети председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшего вице-президента США Джо Байдена и бывшего госсекретаря США Джона Керри торговали американским влиянием в бывших советских республиках, а родители, высокопоставленные чиновники Демократической партии, «крышевали» их

Как объяснил эксперт, в истории с опубликованной электронной перепиской Хантера Байдена американскую общественность возмутило то, что раньше его отец кандидат в президенты от демократов Джо Байден утверждал, что не был в курсе подробностей работы сына на иностранные компании, включая украинскую Burisma, но, как выяснилось из электронных писем, был не только в курсе, а принимал в этой деятельности самое активное участие.

«С такой наглостью всё проворачивалось, эта банда сыновей высокопоставленных сотрудников и функционеров Демократической партии фактически со всех брала дань, а тогда, когда сталкивалась с более-менее серьёзным государством типа Китая, просто торговала американским влиянием и доступом на американский рынок, всё это было поставлено на поток, никто вообще не стеснялся, если по почте пишут «мне вот столько, а ещё папе столько нужно отстегнуть», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. «Дело Байдена» и хитрая дезинформация. Как американские политики лгут относительно Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он уточнил, что в эту банду входили Хантер Байден, Джон Пелоси-младший (сын председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси), Кристофер Хайнц (приёмный сын бывшего госсекретаря США Джона Керри), а также Девон Арчер и Биван Куни. Последний из них уже сидит и передал доступ к своему электронному ящику автору книги о коррупционных схемах бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари «Деньги Клинтонов» Питеру Швайцеру.

«Фактически детей на кормление отправляли, а родители их прикрывали. И это очень неприятная штука для американского общественного сознания, потому что Хиллари Клинтон, было понятно, что одна из самых коррумпированных семей вообще в истории Америки, а тут просто банда этих непутёвых детей, которые в играх, выпивках, наркотиках, проститутках погрязли, а потом их отправили на кормление в постсоветские страны, а родители всё это покрывали, имена и должности родителей служили «крышей» всего этого мероприятия, детишек попастись выпустили, это, конечно, потрясающе», — заявил Дробницкий.

Успели отметиться дети чиновников и за пределами постсоветского пространства. В декабре 2013 года частная инвестиционная компания Rosemont Seneca Partners, учреждённая Хантером Байденом и Кристофером Хайнцем, заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.