В преддверии президентских выборов в Молдавию готовится въехать группа американских специалистов по «цветным революциям». Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства во вторник, 20 октября

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