«Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его [действующего президента Молдавии Игоря Додона] переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования», — заявил Нарышкин.
Президентские выборы пройдут в Молдавии в воскресенье, 1 ноября. К фаворитам президентской гонки относят действующего главу государства Игоря Додона, который претендует на второй срок, экс-министра образования Майю Санду, а также мэра города Бельцы Ренато Усатого.