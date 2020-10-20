Четыре человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП под Киевом
Четыре человека погибли и 12 пострадали в массовом ДТП под Киевом
© Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк
Аварию зафиксировали накануне возле Сопошина.

Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Пострадавшего в ДТП госпитализировали.

В результате случившегося дорогу завалило капустой, из-за чего образовалась пробка.