Во Львовской области перевернулся трактор с прицепом. По дороге рассыпалась капуста, которую он вёз, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, передает 20 октября Znaj.ua

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