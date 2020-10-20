Аварию зафиксировали накануне возле Сопошина.
Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Пострадавшего в ДТП госпитализировали.
В результате случившегося дорогу завалило капустой, из-за чего образовалась пробка.
Аварию зафиксировали накануне возле Сопошина.
Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Пострадавшего в ДТП госпитализировали.
В результате случившегося дорогу завалило капустой, из-за чего образовалась пробка.
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.