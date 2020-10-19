Жена и сын бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заразились коронавирусом. Об этом 19 октября он сообщил в Facebook

«С прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными Covid, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки», — написал Гройсман.

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Во вторник Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В «зеленой зоне» участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30 и «оранжевой» — до 20.

Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.