По словам Степанова, ребенок поступил в больницу в четверг, 15 октября, в тяжелом состоянии, с пневмонией и серьезными осложнениями.
Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. ПЦР-тест дал положительный результат на коронавирус. Несмотря на усилия врачей, через два дня мальчик умер.
Ранее главврач Киевской городской клинической больницы в интервью подчеркнула, что от коронавируса никто не застрахован, а в последнее время болезнь «омолодилась». Она посоветовала как можно быстрее обращаться к врачу и не заниматься самолечением.