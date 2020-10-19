В Ивано-Франковской области от COVID-19 скончался восьмилетний мальчик, сообщил на брифинге 19 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Gordon.ua

По словам Степанова, ребенок поступил в больницу в четверг, 15 октября, в тяжелом состоянии, с пневмонией и серьезными осложнениями.

Коронавирус: украинские медики сделали неприятное открытие © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Ранее главврач Киевской городской клинической больницы в интервью подчеркнула, что от коронавируса никто не застрахован, а в последнее время болезнь «омолодилась». Она посоветовала как можно быстрее обращаться к врачу и не заниматься самолечением.