Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. СМИ называют его «серым кардиналом политических кампаний». Известно, что он работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России он сотрудничал со штабом Ксении Собчак.
«Выпустили. Условия освобождения не известны», — цитирует Гашинского агентство.
Шкляров вместе с другими белорусскими оппозиционерами встречался с с президентом Александром Лукашенко в СИЗО 10 октября. Как сообщалось ранее, 17 октября на свободу из СИЗО вышел адвокат Марии Колесниковой Илья Салей.