Российский политтехнолог Виталий Шкляров покинул следственный изолятор КГБ Минска. Об этом 19 октября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката адвоката Шклярова Антона Гашинского

«Репрессивный аппарат бьет по всем» - Безпалько об аресте политтехнолога Шклярова © РИА Новости, Владимир Трефилов Виталия Шклярова задержали 29 июля в Минске. СМИ называют его «серым кардиналом политических кампаний». Известно, что он работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России он сотрудничал со штабом Ксении Собчак.

«Выпустили. Условия освобождения не известны», — цитирует Гашинского агентство.

Шкляров вместе с другими белорусскими оппозиционерами встречался с с президентом Александром Лукашенко в СИЗО 10 октября. Как сообщалось ранее, 17 октября на свободу из СИЗО вышел адвокат Марии Колесниковой Илья Салей.