На Украине за сутки было зафиксировано 4766 новых случаев инфицирования, общее количество больных перевалило за 300 тысяч. Об этом 19 октября сообщил Минздрав Украины в Telegram

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Отмечается, что за сутки выздоровели 1112 пациентов.

Ранее Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В «зеленой» зоне участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30, в «оранжевой» — до 20. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.

Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что, согласно прогнозам Министерства здравоохранения, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа. Он напомнил, что в последние годы в больницах с диагнозом «грипп» находились 280 тысяч человек, среди которых 65% — дети.