«На оперативную линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов во Львовский городской совет о том, что в поселке Рудно неизвестные лица препятствовали проводить предвыборную агитацию, устроили драку и повредили его автомобиль Opel», — говорится в сообщении.
По данным львовской ячейки «Народного руха Украины», инцидент произошел в поселке Рудно после встречи кандидата в депутаты Львовский горсовет от НРУ Игоря Кузьмака с общественностью.
«Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана Каличака и его отца, а потом ломом разбили его машину. Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Мы считаем, что это провокация и подлые действия наших оппонентов», — заявили в партии.
Правоохранители установили личности злоумышленников — ими оказались местные жители возрастом 24 и 31 год. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «препятствование осуществлению избирательного права», за что им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что неизвестные вломились в квартиру кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Бериславе Херсонской области, облили зеленкой его и еще троих кандидатов в депутаты, а также похитили ноутбук.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.