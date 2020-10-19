Злоумышленники напали на кандидата в депутаты Львовского горсовета от «Народного руха Украины» Богдана Каличака и устроили драку, в результате которой пострадал его отец. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Нацполиции в области

Под Херсоном неизвестные ограбили кандидатов в депутаты от ОПЗЖ и облили их зеленкой © CC0, Pixabay сообщении.

По данным львовской ячейки «Народного руха Украины», инцидент произошел в поселке Рудно после встречи кандидата в депутаты Львовский горсовет от НРУ Игоря Кузьмака с общественностью.

«Три человека в нетрезвом состоянии сначала напали на Богдана Каличака и его отца, а потом ломом разбили его машину. Отец находится в больнице, а сам Богдан дает показания полиции о преступлении. Мы считаем, что это провокация и подлые действия наших оппонентов», — заявили в партии.

Правоохранители установили личности злоумышленников — ими оказались местные жители возрастом 24 и 31 год. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «препятствование осуществлению избирательного права», за что им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что неизвестные вломились в квартиру кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» в Бериславе Херсонской области, облили зеленкой его и еще троих кандидатов в депутаты, а также похитили ноутбук.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.