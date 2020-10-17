В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверены, что США грубо вмешались в вопрос закупки Украиной российской вакцины от коронавируса. Соответствующее сообщение появилось на сайте политсилы 17 октября

Жизнь или политика: как война вакцин меняет мир © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк Кристина Квин вызвала «на конструктивный диалог» главу Минздрава Максима Степанова.

«Это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать», — говорится в заявлении.

Этот шаг, по мнению представителей ОПЗЖ, говорит о недееспособности правительства страны и ее президента Владимира Зеленского.

В партии также считают, что в США заинтересованы в росте заболеваемости коронавирусом на Украине.