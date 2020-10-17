Ранее посольство США на своей странице в социальной сети Facebook обнародовало сообщение о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Ради обсуждения этого вопроса временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин вызвала «на конструктивный диалог» главу Минздрава Максима Степанова.
«Это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать», — говорится в заявлении.
Этот шаг, по мнению представителей ОПЗЖ, говорит о недееспособности правительства страны и ее президента Владимира Зеленского.
В партии также считают, что в США заинтересованы в росте заболеваемости коронавирусом на Украине.