Российская вакцина «Спутник V» эффективна, и Украина может начать ее закупку уже сейчас, если власть действительно заботится о здоровье граждан. Об этом заявил 16 октября председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук в интервью четырем украинским каналам

Украина.ру на Youtube Российская вакцина: готовы ли украинцы отступить от принципов? - видео