«Это уже общеизвестный факт, я публично об этом сказал, что я и моя семья вакцинировались. И эта вакцина ("Спутник V") дала свой результат. Я приехал на Украину и сдал анализ крови, и мне дали справку, которая свидетельствует о следующем факте: в справке указано количество, титры антител у меня в крови, а и есть справочный материал в этом же документе о том, что до 10 единиц антител — результат негативный, то есть нет защищающей реакции на коронавирус в организме и крови, свыше 12 — результат положительный, [есть] противодействие коронавирусу. Мой результат — 58,77. У жены этот показатель еще выше — 102. Это свидетельство того, насколько действует вакцина», — отметил Медведчук.
Политик добавил, что упорное нежелание покупать вакцину в России со стороны украинской власти вызывает только возмущение.
На прошлой неделе Медведчук в ходе встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным обсудил возможность поставки вакцины. Президент РФ сообщил, что «такая возможность действительно существует». Однако нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы.