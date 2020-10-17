«Вечером 16 октября во дворе дома №15 по улице Богомольца совершено покушение на убийство кандидата на пост городского главы Славянска "Оппозиционной платформы — За жизнь" Павла Придворова», — говорится в материале.
Инцидент произошел во время встречи Придворова с жителями близлежащих домов. Из подъезда дома выскочил неизвестный с ножом и попытался нанести им удар кандидату сзади.
Жители нейтрализовали нападавшего и задержали до приезда полиции. По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.