Неизвестный набросился с ножом на кандидата в мэры Славянска в Донецкой области от украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Павла Придворова. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба политсилы

Украинская полиция разоблачила схему подкупа избирателей перед местными выборами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Инцидент произошел во время встречи Придворова с жителями близлежащих домов. Из подъезда дома выскочил неизвестный с ножом и попытался нанести им удар кандидату сзади.

Жители нейтрализовали нападавшего и задержали до приезда полиции. По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.