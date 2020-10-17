Украинская полиция разоблачила схему подкупа избирателей перед местными выборами
Украинская полиция разоблачила схему подкупа избирателей перед местными выборами
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
«Вечером 16 октября во дворе дома №15 по улице Богомольца совершено покушение на убийство кандидата на пост городского главы Славянска "Оппозиционной платформы — За жизнь" Павла Придворова», — говорится в материале.

Инцидент произошел во время встречи Придворова с жителями близлежащих домов. Из подъезда дома выскочил неизвестный с ножом и попытался нанести им удар кандидату сзади.

Жители нейтрализовали нападавшего и задержали до приезда полиции. По факту нападения возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Умышленное убийство».

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.

 