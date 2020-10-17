Ранее Польша и Украина подписали меморандум о развитии транспортного коридора между Балтийским и Черным морями. По задумке сторон, это будет способствовать увеличению объемов торговли между нашими странами и поддержке транспортного рынка.
Эксперт отметил, что для реализации этого проекта нужны крупные капиталовложения, и даже если Польша сможет привлечь свои деньги или деньги Евросоюза, все равно потребуется много времени.
Также, по его словам, украинские автодороги находятся в ужасающем состоянии, а польские железные дороги тоже испытывают серьезные проблемы.
«Но проект выглядит красивым и вполне соответствует доктрине Вашингтона о Восточной Европе: попытаться Беларусь оторвать от России, и потом Польшу и Украину как-то склеить и сделать из них российский противовес, и желательно с очень весомыми экономическими проектами», — заявил Колташов.
Он добавил, что этот проект по сути копирует средневековый «путь из варяг в греки», но в 21 веке таким транспортным коридором никого не удивишь.