Проект Польши и Украины транспортного коридора между Балтийским и Черным морями политически красивый, однако экономически он может быть невыгоден. Об этом рассказал экономист Василий Колташов в комментарии Baltnews

«Северный поток – 2»: Германия колеблется, Польша с Украиной атакуют © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Эксперт отметил, что для реализации этого проекта нужны крупные капиталовложения, и даже если Польша сможет привлечь свои деньги или деньги Евросоюза, все равно потребуется много времени.

Также, по его словам, украинские автодороги находятся в ужасающем состоянии, а польские железные дороги тоже испытывают серьезные проблемы.

«Но проект выглядит красивым и вполне соответствует доктрине Вашингтона о Восточной Европе: попытаться Беларусь оторвать от России, и потом Польшу и Украину как-то склеить и сделать из них российский противовес, и желательно с очень весомыми экономическими проектами», — заявил Колташов.

Он добавил, что этот проект по сути копирует средневековый «путь из варяг в греки», но в 21 веке таким транспортным коридором никого не удивишь.