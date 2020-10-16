Турция побоится развязать войну против России, поскольку российская армия превосходит турецкую по количеству всех видов вооружения и боевой техники. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев Live»

Сатановский объяснил, почему Эрдоган будет извиняться перед Путиным за авантюру в Карабахе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российский лидер выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.

Эксперт отметил, что численность российской армии достигает более миллиона человек, в то время как турецкая насчитывает всего 355 тысяч военнослужащих, а количество единиц военной техники, имеющейся на вооружении в России, значительно превышает возможности Турции.

Исходя из этого, по его мнению, вероятность вооруженного конфликта близится к нулю.

«Они нас боятся даже больше исторически», — констатировал Сатановский.

Специалист добавил, что в свое время Россия была единственным государством, которое нанесло Турции серьезное поражение на их территории, турки потеряли большую часть своих земель и до сих пор воспринимают это болезненно.