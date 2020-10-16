Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос нелегитимен и вызовет лишь раздражение в обществе. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский анонсировал возможные новые всеукраинские опросы © пресс-служба президента Украины

Якубин отметил, что в политико-юридическом плане эта инициатива не выглядит безукоризненно, так как в проекте о референдуме есть четкая статья о запрете проведения выборов и референдума вместе.

Несмотря на это, Зеленский инициирует опрос с невыясненным юридическим статусом, который неизвестно, кем и как будет финансирован и организован.

«Потом будет очень много вопросов <…>, кто потом будет подсчитывать эти результаты, будет ли власть пытаться создать некую видимость легитимности этих результатов. Притом что, повторяю, нет никакого контроля. Это называется "выстрел в молоко", потому что этот опрос вызовет в обществе только раздражение… Выглядит как пиар-трюк», — подчеркнул политолог.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.