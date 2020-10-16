Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов о пожизненном заключении для коррупционеров, свободной экономической зоне в Донбассе, сокращении числа нардепов, легализации медицинского каннабиса и использовании гарантий безопасности Будапештского меморандума.
Якубин отметил, что в политико-юридическом плане эта инициатива не выглядит безукоризненно, так как в проекте о референдуме есть четкая статья о запрете проведения выборов и референдума вместе.
Несмотря на это, Зеленский инициирует опрос с невыясненным юридическим статусом, который неизвестно, кем и как будет финансирован и организован.
«Потом будет очень много вопросов <…>, кто потом будет подсчитывать эти результаты, будет ли власть пытаться создать некую видимость легитимности этих результатов. Притом что, повторяю, нет никакого контроля. Это называется "выстрел в молоко", потому что этот опрос вызовет в обществе только раздражение… Выглядит как пиар-трюк», — подчеркнул политолог.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.