На Украине за сутки выявили 5992 новых случая инфицирования коронавирусом, что стало новым рекордом в стране. Об этом 16 октября свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 287 231 украинца, из них 5394 умерли (+92 за сутки), 121 919 (+2269) — выздоровели.

«Нельзя молчать»: что происходит с коронавирусом в Донецке © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Во вторник Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.

В «зеленой зоне» участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30 и «оранжевой» — до 20. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.