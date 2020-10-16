За минувшие сутки от вируса умерли 106 человек, всего в стране 5408 жертв COVID-19.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у 287 231 украинца, из них 5394 умерли (+92 за сутки), 121 919 (+2269) — выздоровели.
Отмечается, что самая сложная ситуация сложилась в Харьковской области (+544), Киеве (+455), Одесской области (+502), Днепропетровской области (+423), Хмельницкой области (+414), Полтавской области (+243) и Львовской области (+365).
Во вторник Кабинет министров продлил карантин до 31 декабря. Также изменились правила карантина. Время работы ресторанов и других заведений общественного питания ограничивается с 7 утра до 22 часов. До этого им можно было работать до полуночи.
В «зеленой зоне» участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30 и «оранжевой» — до 20. Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.