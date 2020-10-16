Ранее Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».
По мнению Бондаренко, этот опрос может считаться прообразом будущего референдума.
«Но для этого нужно будет выполнить целый ряд условий, согласовать параметры проведения референдума. В данной же ситуации это будет просто рассматриваться как плебисцит», — отметил он.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.