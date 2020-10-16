Опрос, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил на местные выборы, может рассматриваться как плебисцит. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Зрады» не будет: Арахамия высказался об опросе Зеленского в день местных выборов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Зеленский призвал соотечественников прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

По мнению Бондаренко, этот опрос может считаться прообразом будущего референдума.

«Но для этого нужно будет выполнить целый ряд условий, согласовать параметры проведения референдума. В данной же ситуации это будет просто рассматриваться как плебисцит», — отметил он.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.