Политолог Кость Бондаренко в интервью Украина.ру рассказал, зачем президент Украины Владимир Зеленский решил видоизменить выборы в местные органы власти, дополнив их голосованием по ряду важных, по его словам, вопросов

Во вторник, 13 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев прийти на избирательные участки 25 октября и кроме голосования ответить на пять важных вопросов.

Как сообщалось, это вопросы, которые украинцы «обсуждают на улице, на кухне и в интернете». В то же время уточняется, что среди вопросов «не будет спекуляций вокруг Донбасса и других классических провокационных тем».

- Кость Петрович, как вы считаете, зачем Зеленский и офис президента решили провести этот опрос?

— Есть несколько моментов. Во-первых, это мобилизирующие действия. Одно дело, когда это просто местные выборы, другое дело — когда это уход в некую подсистему, повышение планки и возможно даже повышение явки на избирательные участки.

Станут ли местные выборы-2020 новым «источником надежд»? © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Второй момент — это такая частичная смена программы кандидатов от «Слуги народа».

Одно дело, когда человек приходит на участок и голосует за кандидата Иван Иваныча от этой партии, который обещал покрасить фасады и решить вопросы с канализацией, и совсем другое дело, когда люди приходят и понимают, что голосуют не только за Ивана Ивановича, который является их хозяйственником, но и за кандидата от политической силы, которая решает важные политические вопросы.

Как показал опыт, на местных выборах политическая тематика больше интересует граждан, чем коммунальные вопросы и вопросы функционирования общины, хотя должно было бы быть наоборот.

Третий момент — это то, что президенту действительно необходимо посоветоваться с народом, узнать мнение людей, и для этого действительно необходим вот такой вот социологический опрос.

К нему можно будет апеллировать в том числе и в переговорах с Россией, и в переговорах в "Нормандском формате" и так далее.

Это не значит, что результаты опроса будут автоматически имплементированы в виде каких-то законов. Но по крайней мере отталкиваться от них можно, с тем, чтобы строить свою линию поведения относительно ситуации в Донбассе и прочими моментами.

Это три момента, которые показывают, что проведение данного опроса для Зеленского выгодно.

В любом случае, если президент задает тон, задает повестку дня, а именно это мы наблюдаем, то общественное мнение будет реагировать — положительно или отрицательно, кто как, и президент автоматически повышает свой рейтинг, повышает свое влияние.

- Удастся ли Зеленскому таким образом повысить явку на выборах?

— Я не думаю, что кардинально, но частично он повысит. Я думаю, что процентов пять он может добавить к явке.

- Как вы считаете, какие вопросы могут войти в будущий опрос?

— Вот я не знаю. Мы все ждем, какие это будут вопросы и «гадаем на кофейной гуще». Но, скорее всего, это будут вопросы, касающиеся как внутреннего устройства, так и внешней политики Украины.

Местные выборы: станет ли Юг Украины снова великим? Пётр Порошенко и его окружение.

Условно говоря, если радикалы придут на улицу Банковую к офису президента и будут требовать от Зеленского придерживаться радикальной позиции «ни пяди родной земли» и так далее, им всегда можно показать мнение народа.

Ведь демократия — это всё-таки не власть толпы, пусть даже и многочисленной, а власть большинства.

- Как вы считаете, может ли стать этот опрос прообразом будущего референдума?

— Совершенно точно может, но для этого нужно будет выполнить целый ряд условий, согласовать параметры проведения референдума. В данной же ситуации это будет просто рассматриваться как плебисцит.