В Министерстве образования Украины сообщили, какие профессии нужно приобретать выпускникам, чтобы стать в ближайшие годы востребованными специалистами. Список на днях был опубликован на сайте ведомства

Министерство образования и науки Украины опубликовало список наиболее востребованных в ближайшее десятилетие профессий в рамках Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы.

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В ведомстве востребованные в будущем профессии поделили на четыре сферы: связанные с технологиями будущего (специалист по 3D-печати, робототехнике и т.п.), с IT-технологиями и обработкой данных (программист, создатель виртуальной реальности), экологизацией пространства (специалист по альтернативной энергетике, ресайклинг-дизайнер (дизайнер, работающий с предметами, прошедшими химическую переработку), биоэтик, сити-фермер (специалист по агропромышленным хозяйствам на крышах домов и внутри зданий) и здравоохранением (биоинженер, телехирург, нейропсихолог).

Ранее в министерстве рекомендовали вузам, колледжам и профтехучилищам перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.