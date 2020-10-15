Министерство образования и науки Украины опубликовало список наиболее востребованных в ближайшее десятилетие профессий в рамках Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы.
Прогнозируется, что пользоваться спросом будут инженеры и технические специалисты. Также останутся актуальными профессии медика, преподавателя, связанные с предоставлением индивидуальных услуг и творчеством.
В ведомстве востребованные в будущем профессии поделили на четыре сферы: связанные с технологиями будущего (специалист по 3D-печати, робототехнике и т.п.), с IT-технологиями и обработкой данных (программист, создатель виртуальной реальности), экологизацией пространства (специалист по альтернативной энергетике, ресайклинг-дизайнер (дизайнер, работающий с предметами, прошедшими химическую переработку), биоэтик, сити-фермер (специалист по агропромышленным хозяйствам на крышах домов и внутри зданий) и здравоохранением (биоинженер, телехирург, нейропсихолог).
Ранее в министерстве рекомендовали вузам, колледжам и профтехучилищам перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.