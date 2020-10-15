Если Россия сможет сохранить стабильность в странах постсоветского пространства, то получит индульгенцию на стабилизацию этой территории и серьезно укрепит свои позиции на внешнем контуре. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

РФ на примере стабилизации ситуаций в Белоруссии и Карабахе подтвердила статус доминирующей силы - Рар © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Пока что мы нормально проходим ситуацию… Все изменения показывают, что Москва очень серьезно изменилась за последние 10-15 лет… Вызовы, которые перед нами стоят, — это серьезная возможность для нашего внешнеполитического роста. Если мы сможем сохранить стабильность в странах постсоветского пространства, то возьмем себе индульгенцию на стабилизацию этой территории, а во-вторых, серьезно укрепим свои позиции на внешнем контуре», — заявил Абзалов.

Он считает, что успех на постсоветском пространстве позволит России решать вопросы также и по Сирии, Ливии и Венесуэле.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.