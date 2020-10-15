Часть экипажа британской ядерной подлодки HMS Vigilant заразилась коронавирусом в стриптиз-клубах и барах США. Об этом 14 октября сообщает The Daily Mail

Автоледи-полицейская в Одессе врезалась в авто и устроила стриптиз © Facebook Діма Кравчук прибыла в США для ремонта баллистической ракеты подводного базирования UGM-133A Trident II (D5) — «трезубец».

Часть экипажа ослушалась приказа оставаться на военно-морской базе Кингс-Бей (Kings Bay) в штате Джорджия и отправилась в американские бары и стриптиз-клубы.

В результате у четверти экипажа выявили коронавиурс, 35 моряков получили положительный результат теста.

Ранее название подлодки неоднократно упоминалось в скандалах из-за вечеринок и наркотиков на борту, после чего ее прозвали «Секс и кокаин на службе Ее Величества» (HMS Sex and Cocaine).