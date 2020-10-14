Евросоюз 2 октября ввел санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, повинных, по мнению европейских чиновников, в фальсификации президентских выборов и нарушении прав человека. В ответ Минск составил собственный санкционный список.
«До этого европейские страны и США с удовольствием играли с Александром Лукашенко в игру "а давайте подружимся", "дружба" эта имела целью ослабить, а в результате обрушить политическую систему Беларуси в своих узких целях. Эти цели нарушение конфигурации безопасности Союзного государства», — сказал Мухин.
На заседании Совета ЕС 12 октября главы МИД европейских государств решили добавить в санкционный список ряд белорусских чиновников, в том числе и президента Александра Лукашенко.