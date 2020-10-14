Реакцию стран Запада на политический кризис в Белоруссии следует оценить, как сбрасывание масок. Об этом в комментарии Sputnik Беларусь рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

«До этого европейские страны и США с удовольствием играли с Александром Лукашенко в игру "а давайте подружимся", "дружба" эта имела целью ослабить, а в результате обрушить политическую систему Беларуси в своих узких целях. Эти цели нарушение конфигурации безопасности Союзного государства», — сказал Мухин.

На заседании Совета ЕС 12 октября главы МИД европейских государств решили добавить в санкционный список ряд белорусских чиновников, в том числе и президента Александра Лукашенко.