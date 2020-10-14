Украина была переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Россия также присоединится к совету после четырехлетнего перерыва.
«Украина будет и впредь выступать за предотвращение нарушений прав человека во имя устойчивого международного мира и безопасности», — написал украинский министр.
По мнению Кулебы, состояние дел в группе «оставляет желать лучшего», поскольку в совет вновь вошла Россия.
«Что ж, Украина готова принять бой. Не позволим злоупотреблениям СПЧ прикрывать нарушения прав человека», — заключил он.
Помимо Украины и РФ в совет были избраны Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Великобритания.
Ранее избрание в состав СПЧ ООН России, Китая и Кубы осудил госсекретарь США Майк Помпео.