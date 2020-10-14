Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о переизбрании Украины в Совет ООН по правам человека и объявил, что страна готова «принять бой». Об этом он написал в Twitter 13 октября

Украина была переизбрана в Совет по правам человека ООН на 2021-2023 годы. Россия также присоединится к совету после четырехлетнего перерыва.

«Украина будет и впредь выступать за предотвращение нарушений прав человека во имя устойчивого международного мира и безопасности», — написал украинский министр.

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«Что ж, Украина готова принять бой. Не позволим злоупотреблениям СПЧ прикрывать нарушения прав человека», — заключил он.

Помимо Украины и РФ в совет были избраны Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Великобритания.

Ранее избрание в состав СПЧ ООН России, Китая и Кубы осудил госсекретарь США Майк Помпео.