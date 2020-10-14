Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября поздравил военнослужащих страны с Днем защитника Украины во время церемонии принесения торжественной клятвы учащимися Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, трансляция велась в Facebook офиса главы государства

«Сегодня день тех, благодаря которым мы находимся здесь, на своей земле. День тех, кто на протяжении столетий охраняет нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии… Это не только мужской день. Сегодня мы благодарим всех: парней и девушек из Вооруженных сил Украины. Благодарим добровольцев, волонтеров, медиков и всех, кто служит нашей стране», — сказал глава государства.

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Кроме того, он присвоил почетные наименования боевым военным частям.

Ранее в этот день Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком возложил цветы у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве.