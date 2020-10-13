Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Бишкек по поручению главы РФ Владимира Путина. По итогам встречи с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым и Садыром Жапаровым, Козак оценил происходящее в стране, сообщило посольство Российской Федерации в Киргизии 13 октября

«В ходе состоявшейся встречи с президентом С.Ш.Жээнбековым была подчеркнута ключевая роль главы государства в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны», — говорится в сообщении посольства.

В пресс-службе лидера Киргизии отметили, что с начала кризиса в стране Жээнбеков несколько раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В ходе удаленных переговоров российская сторона выражала беспокойство событиями в Бишкеке и предлагала помощь в урегулировании ситуации.

Ранее Жээнбеков отказался подписать постановление о назначении освобожденного из под стражи в ночь штурма Белого дома Жапарова премьером. Последнего утвердили на должность премьер-министра на внеочередном заседании парламента, депутаты проголосовали единогласно за его назначение.

Перед этим в своем обращении он сообщил, что президент страны готов уйти в отставку добровольно. Однако Жээнбеков заявил, что сложит полномочия, только после того, как ситуация в стране стабилизируется.

Жээнбеков отказался подписать постановление о назначении Жапарова премьером © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Спикер уже сложил полномочия, поэтому следующим на очереди к президентскому креслу становится Жапаров, как только глава государства подпишет постановление о его назначении.

5 октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.