«В ходе состоявшейся встречи с президентом С.Ш.Жээнбековым была подчеркнута ключевая роль главы государства в формировании условий для обеспечения дальнейшего устойчивого развития страны», — говорится в сообщении посольства.
В пресс-службе лидера Киргизии отметили, что с начала кризиса в стране Жээнбеков несколько раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. В ходе удаленных переговоров российская сторона выражала беспокойство событиями в Бишкеке и предлагала помощь в урегулировании ситуации.
Ранее Жээнбеков отказался подписать постановление о назначении освобожденного из под стражи в ночь штурма Белого дома Жапарова премьером. Последнего утвердили на должность премьер-министра на внеочередном заседании парламента, депутаты проголосовали единогласно за его назначение.
Перед этим в своем обращении он сообщил, что президент страны готов уйти в отставку добровольно. Однако Жээнбеков заявил, что сложит полномочия, только после того, как ситуация в стране стабилизируется.
По закону в случае отставки президента Киргизии, исполняющим его обязанности должен стать спикер парламента, но в случае его отсутствия — премьер-министр.
Спикер уже сложил полномочия, поэтому следующим на очереди к президентскому креслу становится Жапаров, как только глава государства подпишет постановление о его назначении.
5 октября 2020 года в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников. Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.