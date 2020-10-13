Конституционная реформа в Белоруссии выльется в то, что президент Александр Лукашенко собирался сделать и без августовских протестов – закрепить механизм передачи власти по наследству. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

Суздальцев рассказал, как Лукашенко отреагировал на слова Путина о политической реформе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Там подразумевалось введение поста вице-президента. Естественно, на этот пост назначает сам Лукашенко. На этот пост, допустим, назначается Виктор Лукашенко, ему часть функций передается. Сейчас по конституции второе лицо в белорусском государстве — премьер. А так это будет вице-президент. И все», — уточнил Суздальцев.

В этом случае, добавил политолог, Лукашенко спокойно уйдет в отставку с президентского поста, следующие 5 лет будет фактически руководить страной из-за плеча своего сына, а когда народ смирится, то Лукашенко — младший опять будет одерживать победы на выборах с результатом в 80% голосов.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.