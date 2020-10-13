Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил об угрозе гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, передает 12 октября РИА Новости

Нагорный Карабах вновь стал причиной раздора, не смотря на перемирие © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Предотвратить такое развитие событий, по словам премьера, можно, признав право народа Арцаха (самоназвание республики — ред.) на самоопределение, вплоть до признания независимости региона.

Политик также обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения. По словам премьер-министра, в настоящее время идут бои в городе Гадрут.

Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.