«По сути, мы очень близки к гуманитарному кризису в зоне нагорно-карабахского конфликта, если не сказать, что мы уже столкнулись с гуманитарным кризисом», — сказал Пашинян.
Предотвратить такое развитие событий, по словам премьера, можно, признав право народа Арцаха (самоназвание республики — ред.) на самоопределение, вплоть до признания независимости региона.
Политик также обвинил Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на линии соприкосновения. По словам премьер-министра, в настоящее время идут бои в городе Гадрут.
Ситуация в Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.