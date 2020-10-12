Экс-главе Таможенной службы Украины Максиму Нефедову, который, по данным следствия, вывел из-под санкций 60 компаний, сотрудничающих с РФ, готовят подозрение за злоупотребление властью. Об этом 12 октября сообщают «Украинские новости»

Бывший главный пограничник Украины Нефедов идет в Киевсовет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что в период его работы заместителем министра Нефедов вместе с министром Абромавичусом и еще рядом лиц разработали и реализовали схему вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний, причинив государству ущерб в 10,5 млн грн (около 31,5 млн рублей).

Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства.