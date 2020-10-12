«Следствие по делу, которое расследует СБУ касательно действий служебных лиц Министерства экономического развития и торговли в период руководства Айвараса Абромавичуса, собрало достаточно доказательств и готовится предъявлять подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, которое причинило тяжкие последствия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в период его работы заместителем министра Нефедов вместе с министром Абромавичусом и еще рядом лиц разработали и реализовали схему вывода из-под специальных санкций более 60 украинских компаний, причинив государству ущерб в 10,5 млн грн (около 31,5 млн рублей).
Речь идет о санкциях в виде получения индивидуальных лицензий на внешнеэкономические операции. Они применяются за нарушения предприятиями требований валютного законодательства.