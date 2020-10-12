По его словам, он ошибся, когда говорил, что эпидемия закончится 1 июня, поскольку переоценил надежды на ультрафиолет и открытые пространства. Он отметил, что, вместо того чтобы выходить летом на улицу, люди сидели дома и «гоняли воздух через кондиционеры».
Также Комаровский объяснил, что все переоценили возможности контактной передачи вируса и недооценили влияние аэрозольной передачи, то есть способности вируса накапливаться в воздухе.
«Я не верю, и никто уже не верит, что карантинные ограничительные мероприятия способны сколько-нибудь принципиально что-либо изменить… И это будет продолжаться до тех пор, пока более 60% населения, а может быть, и более 80% выработают антитела», — подчеркнул педиатр.
По его мнению, коллективный иммунитет у людей выработается к концу 2022 года.