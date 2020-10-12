Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский 12 октября в своем Telegram-канале рассказал, почему его прогнозы по окончанию эпидемии коронавируса не сбылись, а новый обязательно сбудется

«Вакцина ничего не изменит». Комаровский назвал срок окончания пандемии COVID-19 © Facebook Евгения Комаровского

Также Комаровский объяснил, что все переоценили возможности контактной передачи вируса и недооценили влияние аэрозольной передачи, то есть способности вируса накапливаться в воздухе.

«Я не верю, и никто уже не верит, что карантинные ограничительные мероприятия способны сколько-нибудь принципиально что-либо изменить… И это будет продолжаться до тех пор, пока более 60% населения, а может быть, и более 80% выработают антитела», — подчеркнул педиатр.

По его мнению, коллективный иммунитет у людей выработается к концу 2022 года.