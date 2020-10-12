«Имея общую позицию с коллегами в правительстве и понимая всю ответственность, которая возложена на нас перед страной, мы приняли решение, согласно которому завтра, 12 октября, будет подготовлено и отправлено рекомендательное письмо ко всем заведениям общего среднего образования (независимо от цвета карантинной территории) по установлению каникул с 15 по 30 октября включительно», — написал Шкарлет.
По его словам, учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.