Министерство образования и науки Украины 12 октября направит рекомендательное письмо всем заведениям общего среднего образования по установлению школьных каникул с 15 по 30 октября. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования страны Сергей Шкарлет в Telegram

Украинские студенты поучаствовали в столкновении с полицией © Facebook, Поліція Києва написал Шкарлет. По его словам, учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будет рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий.