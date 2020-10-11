Внеочередное заседание киргизского парламента, состоявшееся накануне в госрезиденции «Ала-Арча», считается несостоявшимся, а принятые решения не могут считаться законными, сообщает информагентство 24.kg, опросившее ряд экспертов и правоведов

Многие депутаты, журналисты, юристы и представители общественности заявляют о серьезных нарушениях Конституции и законодательства при рассмотрении кандидатуры Садыра Жапарова на пост премьер-министра, отмечает агентство.

Главная претензия заключается в отсутствии кворума: на заседании присутствовало менее 61 депутата Жогорку Кенеша (ЖК), парламента Киргизии, из 120.

«До начала заседания депутат Мыктыбек Абдылдаев, который исполнял функции председательствующего, заявил, что в зале присутствовал 51 парламентарий и еще 10 народных избранников передали свои доверенности», — отмечает агентство.

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Юристы отмечают, что заседания киргизского парламента и его органов правомочны при наличии кворума, при котором заседание считается законным, а принятые решения — имеющими юридическую силу.

При этом кворум заседаний означает физическое присутствие большинства от общего числа депутатов. В случае отсутствия кворума в течение 15 минут с начала регистрации нардепов председательствующий объявляет перерыв.

Если в течение 15 минут не обеспечивается наличие кворума, то заседание считается несостоявшимся, говорится в регламенте парламента, подчеркнули правоведы.

После изучения видеозаписей внеочередного заседания они насчитали в зале не более 40 парламентариев.

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Кроме того, юристы отметили, что нарушено было требование публикации протокола заседания. Это также не добавляет решению ЖК легитимности.

Кроме того, голосование по доверенности возможно только при наличии реального кворума, не менее 61 физически находящегося в зале заседаний депутата.

Также была нарушена процедура выдвижения кандидата на должность премьер-министра и формирования правительства, отмечают эксперты.