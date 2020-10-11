Президент Польши Анджей Дуда 11-13 октября будет находиться на Украине с официальным визитом, сообщила канцелярия президента Польши

Во время визита в Киеве запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Фаната Бандеры и «Азова» Украина.ру нашла при Министерстве обороны Польши © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В присутствии Зеленского и Дуды подпишут меморандум о взаимопонимании между портами в Одессе и Гданьске.

Ранее после победы Майдана у Киева и Варшавы неоднократно возникали разногласия из-за кардинально отличающегося отношения к украинским националистам из ОУН.

Украинские власти объявили их героями, однако Польша считает это недопустимым из-за участия ОУНовцев в этнических чистках, называемых «Волынской резней» в 1943 году.

«Лях (поляк), жид (еврей) и москаль (русский) — главные враги украинцев», значилось в тогдашних ОУНовских методичках.

Такие расхождения во взглядах сильно мешали сближению Киева и Варшавы, особенно после выхода в прокат фильма о «Волынской резне». Его показ был запрещен на Украине.