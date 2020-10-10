В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час
Предстоящие выборы в Мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и местные советы, которые должны пройти не позднее января, создают, конечно, определённое напряжение, но там это не может быть направлено против системы, указал эксперт.
«Может быть, 100-200 сторонников Мухтара Аблязова (задержанный во Франции оппозиционный политик из Казахстана — Ред.), по традиции попытаются выйти, но не более этого», — считает Князев.
Это не значит, что в других республиках Средней Азии не может быть конфликтов, но они другие по своей природе, заключил собеседник издания.
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