Ситуация в Казахстане, в принципе, стабильная, чтобы на нее мог повлиять киргизский кризис. Об этом рассказал ученый-востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Александр Князев: Среди политиков Киргизии нет никого, кто мог бы найти выход из кризиса © minval.az Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час

Предстоящие выборы в Мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и местные советы, которые должны пройти не позднее января, создают, конечно, определённое напряжение, но там это не может быть направлено против системы, указал эксперт.

«Может быть, 100-200 сторонников Мухтара Аблязова (задержанный во Франции оппозиционный политик из Казахстана — Ред.), по традиции попытаются выйти, но не более этого», — считает Князев.

Это не значит, что в других республиках Средней Азии не может быть конфликтов, но они другие по своей природе, заключил собеседник издания.

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