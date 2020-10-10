Экс-глава Администрации президента Кучмы и экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин в интервью изданию Strana.ua, опубликованном 9 октября, опроверг свою причастность к убийству журналиста Георгия Гонгадзе

Дело Гонгадзе: продолжение следует? © РИА Новости, Андрей Волошин | Перейти в фотобанк Аленой Притулой, основавшей вместе с Гонгадзе интернет-издание «Украинская правда». Также он заявил об отсутствии мотива ревности для организации убийства.

«Эта циничная версия несомненно вброшена теми, кто стоял за организацией этой операции. Спохватившись, они задним числом начали лепить умысел и соответственно разгонять эту брехню", — заявил Литвин.

Тело украинского журналиста, основателя издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе в 2000 году нашли обезглавленным в лесу под Киевом. Семья Гонгадзе утверждает, что заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности.