Экс-спикер Рады рассказал, что до расследования не был знаком с журналисткой Аленой Притулой, основавшей вместе с Гонгадзе интернет-издание «Украинская правда». Также он заявил об отсутствии мотива ревности для организации убийства.
«Эта циничная версия несомненно вброшена теми, кто стоял за организацией этой операции. Спохватившись, они задним числом начали лепить умысел и соответственно разгонять эту брехню", — заявил Литвин.
Тело украинского журналиста, основателя издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе в 2000 году нашли обезглавленным в лесу под Киевом. Семья Гонгадзе утверждает, что заказчики убийства так и не были привлечены к ответственности.