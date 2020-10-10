«Пока об импичменте говорить рано. Надо собрать парламент, который никак не соберется. Возможно, их в полном составе собрать даже не получится. Те депутаты, которые состояли в провластных партиях, ушли в подполье, и запустить процедуру в таких условиях будет тяжело. Нужно собрать больше 80 голосов, а это сделать сейчас тяжело», — пояснил он.
Что касается уголовного преследования, то, по словам Султангазиева, согласно Конституции Киргизии, на это должен дать согласие парламент, а Генпрокуратура должна предъявить доказательства, то есть процедура тоже долгая.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.
Президент республики Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.