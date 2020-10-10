Для объявления импичмента президенту Киргизии необходимо набрать не менее 80 голосов в парламенте, который в нынешних условиях собрать трудно. Об этом киргизский политолог Айбек Султангазиев сказал в интервью изданию Украина.ру

Киргизский эксперт сказал, что простые люди на самом деле думают о президенте Жээнбекове © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Что касается уголовного преследования, то, по словам Султангазиева, согласно Конституции Киргизии, на это должен дать согласие парламент, а Генпрокуратура должна предъявить доказательства, то есть процедура тоже долгая.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Президент республики Сооронбай Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.