Верховный суд Украины признал, что президент Украины обязан говорить только на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей, сообщает пресс-служба суда в Facebook 9 октября

Ранее в суд обратился гражданин с иском о признании противоправным общение президента Украины на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном (русском. — Ред.) языке.

В свободной стране язык общения не выбирают. Украина этого не понимает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кассационный суд в составе Верховного суда не удовлетворил требования истца, однако тот подал апелляцию.

«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — сообщила пресс-служба суда.

В то же время суд отметил, что за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Производство по делу на данный момент закрыли, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.