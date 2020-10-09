Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к Apple и Google с просьбой заблокировать в App Store и Play Market российские приложения, против которых в стране действуют санкции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы 9 октября

«СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google, LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции», — говорится в сообщении.

Украинцев из сети «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют» © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В середине сентября в СМИ появилась информация, что «ВКонтакте» обошла блокировку благодаря улучшению работы прокси разработчиками сети. Это привело к тому, что все жители Украины смогли открывать ВК с мобильных телефонов без ограничений.

В мае 2017 года на Украине доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru был запрещен на государственном уровне. Российский МИД оценил это как способ лишить граждан альтернативных источников информации.

В мае текущего года президент Украины Владимир Зеленский продлил это решение еще на три года, несмотря на критику данного запрета.