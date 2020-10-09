В Конгрессе США подставили под сомнение состояние физического и психического здоровья американского лидера Дональда Трампа и его пригодность к работе. Об этом 8 октября сообщает ABC News

Трамп нашел виноватого в своей болезни © AP, Alex Brandon Ненси Пелоси и член палаты представителей Джейми Раскин намерены представить законопроект о создании специальной комиссии, которая займется оценкой состояния здоровья Трампа.

«Общественность должна знать о состоянии здоровья президента», — заявила Пелоси и пообещала обнародовать законопроект 9 октября.

Сделать это позволяет 25-я поправка к Конституции. Согласно ей, Конгресс может отстранить президента от его обязанностей.

Сам Трамп немедленно отреагировал на заявление Пелоси. На своей странице в Twitter он написал: «Сумасшедшая Ненси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей!».