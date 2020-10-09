Спикер палаты представителей Ненси Пелоси и член палаты представителей Джейми Раскин намерены представить законопроект о создании специальной комиссии, которая займется оценкой состояния здоровья Трампа.
«Общественность должна знать о состоянии здоровья президента», — заявила Пелоси и пообещала обнародовать законопроект 9 октября.
Сделать это позволяет 25-я поправка к Конституции. Согласно ей, Конгресс может отстранить президента от его обязанностей.
Сам Трамп немедленно отреагировал на заявление Пелоси. На своей странице в Twitter он написал: «Сумасшедшая Ненси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей!».