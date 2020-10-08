«Солнце касалось её лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминаний. Может, написать книгу?», — заявила Лорак в сети.
Стремление певицы к философствованию оценили не все подписчики, многие ждали от Лорак не книгу, а новую песню. Последний альбом певица выпустила в октябре 2019 года.
«Каролина, а когда будет новая песня?», «Если нам не изменяет память, кто-то уже начинал писать, да? Надеемся на скорейший выход увлекательной мотивационной автобиографии!», «Это будет единственная книга которую я прочту до конца», — написали пользователи.
В конце сентября Лорак отметила свое 42-летие в компании друзей и коллег. Однако вопреки ожиданиям поклонников рядом с ней за столом сидел не ее бойфренд Егор Глеб, а певец Сергей Лазарев. Что снова послужило причиной для слухов об их романе.