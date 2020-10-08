Украинская певица Ани Лорак намекнула поклонникам на желание заняться другой работой - написать книгу. Первые строчки будущего произведения певица опубликовала Instagram7 октября

«Солнце касалось её лица, а она мысленно улетала вдаль, купаясь в переливах своих воспоминаний. Может, написать книгу?», — заявила Лорак в сети.

Странные движения Ани Лорак напомнили фанатам Буратино © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Каролина, а когда будет новая песня?», «Если нам не изменяет память, кто-то уже начинал писать, да? Надеемся на скорейший выход увлекательной мотивационной автобиографии!», «Это будет единственная книга которую я прочту до конца», — написали пользователи.

В конце сентября Лорак отметила свое 42-летие в компании друзей и коллег. Однако вопреки ожиданиям поклонников рядом с ней за столом сидел не ее бойфренд Егор Глеб, а певец Сергей Лазарев. Что снова послужило причиной для слухов об их романе.