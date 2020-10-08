Встреча Тихановской с Меркель продлилась 45 минут. Политик заявила, что Белоруссия ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям. По ее словам, это позволит преодолеть последствия кризиса.
Евросоюз сейчас будет показывать России, прогнозирует эксперт, что он заинтересован в том, чтобы Белоруссия в последующие месяцы переориентировала свою политику на Запад: на Германию, на Францию.
Также, по его мнению, европейские страны не ввели в отношении республики жесткие санкции, поскольку Германия не хочет жесткого противостояния с Россией, которой сейчас приходится решать множество мировых проблем, в частности на Ближнем Востоке.
«Поэтому Меркель не следует рекомендациям прибалтов или поляков, которые, конечно, вылили бы целую кучу ведра санкций на Беларусь, но тем самым ударили бы и по населению, и по гражданскому обществу, которое все-таки очень близко к Германии и Франции», — считает Рар.
При этом Запад сделает все, чтобы Белоруссия не ушла в сторону России и не создала там союзного государства, добавил политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.