Своей встречей с лидером белорусских протестов Светланой Тихановской канцлер Германии Ангела Меркель продемонстрировала свои планы в проведении «мягкой» политики в отношении республики. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в эфире телеканала «Россия 1»

Немецкий эксперт Рар сказал, как Россия и Запад разрешат белорусский кризис © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Евросоюз сейчас будет показывать России, прогнозирует эксперт, что он заинтересован в том, чтобы Белоруссия в последующие месяцы переориентировала свою политику на Запад: на Германию, на Францию.

Также, по его мнению, европейские страны не ввели в отношении республики жесткие санкции, поскольку Германия не хочет жесткого противостояния с Россией, которой сейчас приходится решать множество мировых проблем, в частности на Ближнем Востоке.

«Поэтому Меркель не следует рекомендациям прибалтов или поляков, которые, конечно, вылили бы целую кучу ведра санкций на Беларусь, но тем самым ударили бы и по населению, и по гражданскому обществу, которое все-таки очень близко к Германии и Франции», — считает Рар.

При этом Запад сделает все, чтобы Белоруссия не ушла в сторону России и не создала там союзного государства, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.