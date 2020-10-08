Оба чиновника отметили, что этот шаг вызван желанием проявить солидарность с Польшей и Литвой.
«Действия белорусских властей по отношению к государствам-членам Евросоюза неприемлемы. ЕС единодушен в своей поддержке белорусских граждан», – написал Корчок в Twitter.
7 октября из Белоруссии для консультаций были отозваны посол Латвии и посол Эстонии. Ранее страну покинули послы Польши, Литвы и Германии.
2 октября Белоруссия отозвала своих послов из Польши и Литвы в Минск для консультаций и потребовала сокращения штата дипломатических представительств обеих стран в Минске.
Как заявляли в белорусском ведомстве, это связано с «недружественными телодвижениями» и попыткой вмешаться во внутренние дела суверенного государства со стороны этих двух стран ЕС.
Приглашение послов на консультации – шаг политический, а не юридический. Как отмечает МИД, это означает временный отъезд посла, но статус посла, включая право на возвращение в аккредитованную столицу, не меняется.