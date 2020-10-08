«В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы», — говорится в сообщении.
Ранее МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить численность диппредставительств в стране с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно.
Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций, аналогично поступили Польша, Эстония и Латвия.
Минск обвинил посольства этих стран в недружественных действиях и поддержке массовых беспорядков в Белоруссии.