В посольстве Литвы в Белоруссии и литовских визовых центрах приостановлен прием документов на получение виз от белорусских граждан. Об этом сообщает Sputnik 8 октября со ссылкой на пресс-службу литовского посольства

«В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы», — говорится в сообщении.

Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов © t.me/radiosvaboda

Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций, аналогично поступили Польша, Эстония и Латвия.

Минск обвинил посольства этих стран в недружественных действиях и поддержке массовых беспорядков в Белоруссии.