«В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы», — говорится в сообщении.

Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов
Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов
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Ранее МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить численность диппредставительств в стране с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно.

Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций, аналогично поступили Польша, Эстония и Латвия.

Минск обвинил посольства этих стран в недружественных действиях и поддержке массовых беспорядков в  Белоруссии. 