Кадр датирован 3 октября.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что у ВВС страны нет истребителей F-16.
Ереван утверждал, что именно турецкие ВВС сбили армянский штурмовик Су-25, находившийся в тот момент в воздушном пространстве своей страны, а позже все управление воздушной операцией Азербайджана в Карабахе перешло к Анкаре.
Около 30 лет назад Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война.
В конце сентября 2020 года в Карабахе произошло обострение конфликта. Баку сообщил, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и объявил о контрнаступлении. Ереван заявил, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Армянская сторона утверждает, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.